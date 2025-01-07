Сборную России по футболу допустили на международный турнир

Соревнования пройдут в Беларуси

Юношеская сборная России U-16 (игроки до 16 лет) примет участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Беларуси. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований до дальнейшего уведомления Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.

Об этом рассказал ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Таким образом, УЕФА вновь пытается вернуть РФ в международный футбол после неудачной попытки в 2023 году. К слову, матчи на турнирах развития не являются официальными, а потому УЕФА не нарушает собственный запрет.

"В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Беларуси. Среди участников — мы, Белорусь, Казахстан и Китай.

Также в Беларуси состоится турнир развития среди девушек до 16 лет. Состав участников этого турнира пока обсуждается", — заявил Митрофанов.

Напомним, осенью 2023 года УЕФА хотел вернуть на международную арену женскую и мужскую юношеские сборные России (U-17), однако под угрозой бойкота европейских стран Союз отменил свое решение.