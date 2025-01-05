"Боженька поцеловал его в темечко": топ-5 скандалов с Мудриком

Известный украинский футболист часто попадал в заголовки медиа

В воскресенье, 5 января, вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик празднует 24-й день рождения. Футболист прославился благодаря своему таланту и трудолюбию, однако запомнился не только этим. "Боженька поцеловал его в темечко", — так говорил бывший тренер "Десны" Александр Рябоконь, который работал с юным Мудриком в черниговском клубе.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию топ-5 скандалов с участием игрока. К сожалению, совсем недавно футболист вляпался в историю с мельдонием.

Допинг-скандал

Мудрик официально провалил допинг-тест. СМИ сообщали, что в его пробе обнаружили мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако специалисты отрицают его эффективность. Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации. Добавим, в сети появились несколько версий, как мельдоний мог попасть в организм футболиста. По одной из них, игрока допингом "заразила" корова, по другой в деле замешаны российские спецслужбы, которые воспользовались романтическими чувствами украинца к россиянке Виолетте Грачевой.

Виолетта Грачева

Российский роман Мудрика

О романе российской модели Грачевой и украинского футболиста стали подозревать после того, как Мудрик публично в Instagram предложил девушке встретиться на мосту. Россиянка на это ответила эмодзи "замок".

Мудрик предложил Грачевой встретиться на мосту

Позднее в соцсетях у Михаила и Виолетты появились фотографии с полетом на вертолете над Лондоном. Снимки сделаны в одной локации и опубликованы примерно в одно время.

Мудрик и Грачева опубликовали похожие снимки во время полета на вертолете

В какой-то момент россиянка даже призналась в любви к украинцам, а также выступила против войны.

Виолетта Грачева обратилась к украинцам

Отношения с россиянкой привели к скандалу на Евро-2024. Дело в том, что молодой футболист, предположительно, заказал огромный букет роз Грачевой, которая в тот момент находилась в РФ. Виолетта опубликовала фото поздравления с днем рождения от некого "ММ". MM – фирменная подпись Мудрика.

На пресс-конференции перед игрой со Словакией один из журналистов спросил Руслана Малиновского, как может сочетаться то, что часть родственников игроков воюет против РФ, а Мудрик, похоже, в это время покупает товары в РФ (букет цветов, — Ред.). Пресс-секретарь сборной Александр Глывинский назвал это "провокационным вопросом".

Снимался в России во время войны

В 2020 году во время войны на Донбассе Мудрик, будучи игроком "Шахтера", отправился в Москву, где снялся в российском блоге 2DROTS.

Битва за номер в сборной

Футболисты сборной Украины Мудрик и Николай Шапаренко не поделили игровой номер. Это произошло после первого сентябрьского матча национальной команды в Лиге наций УЕФА. Михаил хотел играть под 10-м номером, но Шапаренко не отдал "десятку" вингеру "Челси". Сообщалось, что коллеги по сборной уладили конфликт, а главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал происходящее слухами.

Мудрик и Кукурелья

После перехода в "Челси" Мудрик столкнулся не только с адаптацией, но и тотальным недоверием партнеров. Болельщики заметили, что испанский защитник лондонцев Марк Кукурелья отказывается пасовать на украинца, хотя они играют на одном фланге.

Сейчас Мудрик отстранен от футбола. Михаил воспользовался "перерывом" и посетил вечер бокса Усик — Фьюри 2. Недавно за игрока заступилась мама.