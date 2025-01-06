Фигура - шик! Жена футболиста сборной Украины блеснула формами на отдыхе (фото)

Муж в это время работает на тренировках

Супруга защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия отдыхает в теплых краях вместе с маленькой дочерью. К слову, футболист вместе с Горняками сейчас готовится ко второй части сезона.

Соответствующие снимки Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Примечательно, что девушка опубликовала фото с геолокацией "Киев".

"Ну красиво — красиво!" — подписала снимки Анастасия.

Анастасия Конопля

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года. Анастасия ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следит больше 10 тысяч человек.

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Конопля принял участие в 5 матчах этого цикла. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

По итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). Ефим принял участие во всех играх этой кампании ЛЧ.