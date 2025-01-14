Укр

Российский теннисист сделал омерзительный поступок во время матча (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Даниил Медведев Новость обновлена 14 января 2025, 15:08
Даниил Медведев. Фото Getty Images

Россиянин постоянно истерит на корте

Во вторник, 14 января, пятая ракетка мира из РФ Даниил Медведев вновь продемонстрировал неспортивное поведение во время игры. На этот раз инцидент с россиянином произошел на Турнире Большого Шлема Australian Open-2025.

Медведев, проигрывая по ходу матча 418-й ракетке мира Касидиту Самрею из Таиланда, едва не сломал сетку на корте. Об этом сообщает "Телеграф".

В какой-то момент сетка "сыграла" в пользу Самрея, и Касидит заработал двойной сетбол. Это настолько взбесило Медведева, что россиянин начал бить ракеткой по сетке и камере на ней. Даниил бил с такой силой, что даже сломал ракетку. Кроме того, досталось и камере. За повреждение инвентаря на россиянина ждет штраф.

В сети высмеяли поступок россиянина. Пользователи не понимают, почему его выходки не приводят к дисквалификации.

Добавим, что Медведев в итоге выиграл встречу со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 и вышел во второй круг.

Напомним, что Медведев не в первый раз истерит на крупных турнирах. К примеру, на соревнованиях в Париже россиянин демонстративно показал болельщикам средний палец.

Теги:
#Теннис #Australian Open #Даниил Медведев