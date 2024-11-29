В допинг-деле фаворитки Путина произошел новый поворот

К делу Камилы Валиевой вновь приковано внимание на фоне допинг-скандала в теннисе

Вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек сдала положительный тест на триметазидин. Именно это вещество стало причиной для 4-летней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Полячке дали лишь месячный бан, из-за чего в России началась истерика. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова связала эти два дела и обвинила антидопинговые организации в русофобии, передает metaratings.ru.

"Валиеву наказали вообще на всю оставшуюся жизнь. У них [антидопинговых организаций] нет никакой справедливости, их всех самих надо судить за такое неодинаковое отношение к спортсменам. Кому-то назначают дисквалификацию за это вещество всего на месяц, а другим – на четыре года", — заявила Тарасова.

Добавим, что сторона Валиевой не смогла объяснить попадание вещества в организм, а вот представительница Польши нашла источник, из-за чего отделалась короткой дисквалификацией.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, глава Кремля Владимир Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.