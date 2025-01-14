Російський тенісист зробив огидний вчинок під час матчу (відео)

Росіянин постійно біситься на корті

У вівторок, 14 січня, п’ята ракетка світу з РФ Данило Медведєв знову продемонстрував неспортивну поведінку під час гри. Цього разу інцидент із росіянином стався на Турнірі Великого Шлему Australian Open-2025.

Медведєв, програючи по ходу матча 418-й ракетці світу Касидіту Самрею з Таїланду, ледве не зламав сітку на корті. Про це повідомляє "Телеграф".

Якоїсь миті сітка "зіграла" на користь Самрея, і Касідіт заробив подвійний сетбол. Це настільки розлютило Медведєва, що росіянин почав бити ракеткою по сітці та камері на ній. Данило бив з такою силою, що навіть зламав ракетку. Крім того, дісталося і камері. За пошкодження інвентарю на росіянина чекає штраф.

У мережі висміяли вчинок росіянина. Користувачі не розуміють, чому його витівки не призводять до дискваліфікації.

Додамо, що Медведєв у підсумку виграв зустріч із рахунком 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 і вийшов у друге коло.

Нагадаємо, що Медведєв не вперше біситься на великих турнірах. Наприклад, на змаганнях у Парижі росіянин демонстративно показав уболівальникам середній палець.