"Орешником" по Австралии: в России истерят из-за санкций
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Австралия запретила продавать билеты пользователям с российскими номерами на теннисный мэйджор
На Турнире Большого Шлема Australian Open-2025, ограничили покупку билетов россиянам. К слову, в прошлом году украинки блестяще выступили на турнире.
Организаторы заблокировали регион, который использует телефонный код +7. Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, если ввести в графу покупки +7, то система не даст сделать заказ. К сожалению, данное ограничение сказалось и на Казахстане, который использует такой же международный код.
Сообщается, что на запросы пользователей из Казахстана об исправлении ситуации организаторы соревнований заявили, что не могут решить эту проблему, потому что в случае разблокировки кода +7 оплачивать покупки смогут пользователи из России.
Россияне оскорбляют Австралию и истерят в сети. Один из пользователей даже предложил ударить "Орешником" по Австралии.
Ранее самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что не жмет руку теннисистам, которые ранее представляли РФ и не озвучили свою позицию по войне в Украине. Такое произошло на турнире в Монтеррее (Мексика), где Элина после победы не пожала руку армянке Элине Аванесян.