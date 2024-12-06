"Орешником" по Австралии: в России истерят из-за санкций

Австралия запретила продавать билеты пользователям с российскими номерами на теннисный мэйджор

На Турнире Большого Шлема Australian Open-2025, ограничили покупку билетов россиянам. К слову, в прошлом году украинки блестяще выступили на турнире.

Организаторы заблокировали регион, который использует телефонный код +7. Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, если ввести в графу покупки +7, то система не даст сделать заказ. К сожалению, данное ограничение сказалось и на Казахстане, который использует такой же международный код.

Сообщается, что на запросы пользователей из Казахстана об исправлении ситуации организаторы соревнований заявили, что не могут решить эту проблему, потому что в случае разблокировки кода +7 оплачивать покупки смогут пользователи из России.

Россияне оскорбляют Австралию и истерят в сети. Один из пользователей даже предложил ударить "Орешником" по Австралии.

Ранее самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что не жмет руку теннисистам, которые ранее представляли РФ и не озвучили свою позицию по войне в Украине. Такое произошло на турнире в Монтеррее (Мексика), где Элина после победы не пожала руку армянке Элине Аванесян.