Лучший теннисист России захотел интима с болельщиком прямо во время матча (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россиянин постоянно истерит на корте
В четверг, 16 января, первая ракетка России и пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в очередной раз отметился омерзительным поступком во время матча. Скандальный момент произошел в поединке второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 против американца Лернера Тина (№ 121 ATP).
На этот раз Медведев крикнул отвратительную реплику одному из болельщиков. Момент попал в прямую трансляцию игры, сообщает "Телеграф".
Даниил, проигрывая по ходу игры, на русском ответил болельщику: "С***ть будешь у меня". После этого еще один болельщик выкрикнул с трибун: "Правильно". Кроме того, традиционно досталось и ракетке россиянина. В какой-то момент он бросил ее в стену.
Напомним, что Медведев не в первый раз истерит на крупных турнирах. К примеру, на соревнованиях в Париже россиянин демонстративно показал болельщикам средний палец. К слову, в первом круге Australian Open-2025 Даниил после проигранного розыгрыша сломал камеру на сетке с помощью своей ракетки. За это первую ракетку РФ могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч долларов.