Найкращий тенісист Росії захотів інтиму з уболівальником прямо під час матчу (відео)

Росіянин постійно біситься на корті

У четвер, 16 січня, перша ракетка Росії та п’ятий номер світового рейтингу Данило Медведєв вкотре відзначився огидним вчинком під час матчу. Скандальний момент відбувся у поєдинку другого кола Відкритого чемпіонату Австралії – 2025 проти американця Лернера Тіна (№ 121 ATP).

На цей раз Медведєв крикнув огидну репліку одному з уболівальників. Момент потрапив у пряму трансляцію гри, повідомляє "Телеграф".

Данило, програючи по ходу гри, російською відповів уболівальнику: "С***ть будеш у мене". Після цього ще один уболівальник вигукнув із трибун: "Правильно". Крім того, традиційно дісталося і ракетці росіянина. Якоїсь миті він кинув її в стіну.

Нагадаємо, що Медведєв не вперше біситься на великих турнірах. Наприклад, на змаганнях у Парижі росіянин демонстративно показав уболівальникам середній палець. До речі, у першому колі Australian Open-2025 Данило після програного розіграшу зламав камеру на сітці за допомогою своєї ракетки. За це першу ракетку РФ можуть оштрафувати на суму від 50 до 100 тисяч доларів.