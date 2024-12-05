Украинская теннисистка проводит отпуск в Альпах (фото)

Спортсменка выбрала активных отдых перед стартом нового сезона

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (№ 117 WTA) проводит межсезонье в австрийских Альпах. Спортсменка накануне приняла участие в матче сборной Украины против Австрии в Кубке Билли Джин Кинг.

Соответствующие снимки Леся опубликовала на своей странице в Instagram. Цуренко рассказала, что отдыхает в Тироле (Австрия).

"Я люблю Альпы", — прокомментировала снимки Леся.

Леся Цуренко

Отметим, прошлый сезон для 35-летней Цуренко нельзя назвать успешным. Леся не сумела пройти во второй круг на Открытом чемпионате США-2024, "Уимблдоне-2024" и "Ролан Гаррос-2024". А вот на Australian Open-2024 украинка дошла до третьего круга, где уступила будущей победительнице Турнира Большого Шлема Арине Сабаленко.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек сдала положительный тест на запрещенный триметазидин. При этом польская теннисистка отделалась лишь месячной дисквалификацией. К слову, российская фигуристка Камила Валиева получила 4 года дисквалификации за тот же допинг.

Напомним, самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина объяснила, почему не пожала руку армянке Элине Аванесян.