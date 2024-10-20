"Очаровательная": Свитолина снялась для модного журнала (фото)

Теннисистка в свободное время подрабатывает моделью

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для журнала L'Officiel Ukraine и даже попала на обложку осеннего выпуска. К слову, недавно спортсменка отпраздновала юбилей.

Соответствующие снимки Элина опубликовала на своей странице в Instagram. Теннисистка поделилась несколькими кадрами со съёмок.

"Обожаю свой осенний лук", — подписала снимки Свитолина.

Элина Свитолина

"Красавица", "Пожар", "Очень хорошенькая", "Удивительная и очаровательная", — в сети с восторгом восприняли фото со спортсменкой.

Отметим, в 2024 году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, вышла в четвертьфинал "Уимблдона" и в четвертый круг Australian Open, US Open и "Ролан Гаррос". Добавим, что на Олимпийских играх в Париже Свитолина была знаменосцем сборной Украины.

Напомним, в августе 2024 года Свитолина обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (6:4, 6:3). После матча украинка не пожала руку сопернице, которая ранее играла за РФ. Осенью теннисистке сделали операцию на ноге, а в октябре она сделала первые шаги после хирургического вмешательства.