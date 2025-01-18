"Девушка Бонда": украинская спортсменка показала горячий образ (фото)
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Украинка отдыхает в горах
Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась в соцсетях зимней фотосессией. Отметим, спортсменка специализируется на тройном прыжке и прыжках в длину.
Соответствующий пост Бех-Романчук опубликовала на своей странице в Instagram. Легкоатлетка для образа надела черный комбинезон, шубу и шапку. Также спортсменка стала на лыжи.
"Девушка лыжница", — подписала снимки Марина.
В сети восхитились образом спортсменки. Зарубежные пользователи считают, что Марина идеально бы подошла на роль девушки агента 007.
"Девушка Бонда", "Черный лебедь на снегу", "Огонь", "Настоящая девушка Бонда", "Невероятная", "Готова к фильмам про агента 007", — пишут в сети.
Напомним, в 2024 году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал. Спортсменка в межсезонье активно ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 500 тысяч человек.