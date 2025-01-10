Жена футболиста сборной Украины похвасталась идеальной фигурой на курорте (фото)
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Девушка отдыхает недалеко от работы мужа
Жена форварда сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Романа Яремчука Кристина блеснула фигурой на отдыхе. По завершении прошлого сезона Роман покинул "Валенсию" и продолжил карьеру в Греции.
Соответствующие снимки супруга нападающего разместила на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, девушка отдыхала в Глифаде (Греция).
На снимках Кристина позирует в черном бикини, которое подчеркивает ее фигуру. Красотка дополнила образ солнцезащитными очками.
Роман и Кристина женились в 2017 году. Пара воспитывает сына, который родился в 2019 году.
Отметим, 29-летний Яремчук никак не может закрепиться в основе нового клуба. Форвард забил лишь один гол в 12 матчах за греческую команду в текущей кампании.
Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. К слову, Роман сыграл ключевую роль в том, чтобы команда не вылетела в дивизион С. На его счету победный гол в матче последнего тура против Албании (2:1).