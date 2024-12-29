Жена известного украинского футболиста похвасталась фигурой на фоне развода (фото)

Мама 4-х детей ведет блог в соцсетях

Жена бывшего вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия блеснула фигурой. К слову, сейчас Юлия и Андрей, которые были вместе больше 20 лет, проходят через бракоразводный процесс.

Соответствующие снимки Юлия опубликовала на своей странице в Instagram. Фото Пятовой набрали тысячи лайков и десятки комментариев.

"Я не готова отступать, не готова сдаваться! Я готова бороться, готова доказывать, готова жить! Чего и желаю всем, кому тяжело и страшно, кому больно и одиноко, у кого нет сил и желания", — подписала снимки Юлия.

Юлия Пятова

Отметим, Юлия и Андрей воспитывают четырех детей: трех девочек – Дарью (2006-го года рождения), Милану (2009) и Майу (2014), и сына Льва (2019). Сейчас Пятов работает тренером в "Шахтере".

Семья Пятовых

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).