"Дівчина Бонда": українська спортсменка показала гарячий образ (фото)

Українка відпочиває у горах

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася у соцмережах зимовою фотосесією. До речы, спортсменка спеціалізується на потрійному стрибку та стрибках у довжину.

Відповідну публікацію Бех-Романчук розмістила на своїй сторінці в Instagram. Легкоатлетка для образу одягла чорний комбінезон, шубу та шапку. Також спортсменка стала на лижі.

"Дівчина лижниця", — підписала знімки Марина.

Марина Бех-Романчук

У мережі захопилися образом спортсменки. Закордонні користувачі вважають, що Марина ідеально підійшла б на роль дівчини агента 007.

"Дівчина Бонда", "Чорний лебідь на снігу", "Вогонь", "Справжня дівчина Бонда", "Неймовірна", "Готова до фільмів про агента 007", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, 2024 року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Спортсменка в міжсезоння активно веде популярний блог в Instagram, де за її життям стежать понад 500 тисяч людей.