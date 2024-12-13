Украинская спорстменка засветила пышную грудь в Дубае (фото)

Спортсменка поплавала в бассейне на фоне небоскребов

Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на тройном прыжке, отдыхает в Дубае (ОАЭ). Марина посетила курортный город вместе с мужем, пловцом Михаилом Романчуком.

Соответствующие снимки спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Марина впервые побывала в Дубае.

Прыгунья в длину сделала несколько снимков из бассейна на высоте 50-го этажа. Для этого Марина примерила купальник с глубоким декольте, которое подчеркивавет фигуру спортсменки.

"Мой первый визит в Дубай. Масштабы и красота этого города поражают, а еще у меня есть мечта попасть в некоторые особые места здесь", — написала Бех-Романчук, прикрепив несколько фото.

Марина Бех-Романчук в Дубае

Напомним, в 2024 году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал. Спортсменка в межсезонье активно ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 500 тысяч человек.