"Красавица и чемпионка": Магучих блеснула фигурой на красной дорожке (фото)

Спортсменка была признана лучшей в одной из номинаций

Известная украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Парижа в прыжках в высоту Ярослава Магучих получила награду от World Athletics. Накануне Ярослава была признана лучшей легкоатлеткой мира в небеговых дисциплинах.

Ярослава на своей странице в Instagram поделилась кадрами с вручения награды. Украинка при этом блеснула фигурой на красной дорожке.

"Один большой день", — подписала снимки легкоатлетка.

Ярослава Магучих

Добавим, что Ярослава претендовала на главную награду сезона — легкоатлетка года, но проиграла конкуренцию Сифан Хассан, которая специализируется в беге на 5, 10км и марафоне.

Напомним, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Магучих сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Олимпиаде-2024 украинка, кроме блестящей победы, запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала.

После Игр в Париже украинка успела победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, а также стала лучшей в Цюрихе. Также ей покорилось "золото" в финале соревнований в Брюсселе.