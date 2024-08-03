Бех-Романчук не сумела побороться за медали Олимпиады

Украинка неудачно провела финальный турнир

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит 8-й соревновательный день. В секторе для прыжков в длину состоялся финальный турнир в тройном прыжке с участием украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук.

По итогам соревнований одна из главных звезд отечественной легкой атлетики Украины заняла 11-е место. Об этом сообщает "Телеграф".

В двух попытках Марина дважды сделала заступ, а в третьей показала результат 13,98 м, чего не хватило для продолжения борьбы в финале.

Отметим, Бех-Романчук полностью пропустила начало и середину сезона из-за травмы, полученной на тренировке. Марина является чемпионкой Европы в тройном прыжке, а также многократной вице-чемпионкой мира в тройном прыжке и в прыжках в длину. К слову, она приняла решение сменить легкоатлетическую дисциплину после Олимпиады-2020. На Играх в Токио Бех-Романчук выступала в секторе для прыжков в длину, где заняла 5-е место.

Марина знаменита не только благодаря спорту. Украинка ведет блог в Instagram, где частенько радует подписчиков горячими снимками.