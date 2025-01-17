Жена Лунина поставила всех хейтеров "Реала" на место (фото)

Супруга футболиста заступилась за него в соцсетях

"Реал" с большим трудом пробился в четвертьфинал Кубка Испании сезона 2024/25, обыграв в дополнительное время "Сельту" (5:2). В этом поединке весь матч за Сливочных отыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

В одном из эпизодов встречи Лунин, играя на выходе, выбил мяч из-под ног форварда. Некоторые считают, что кипер сборной Украины фолил, и рефери должен был назначить пенальти в ворота "Реала". Жена игрока Анастасия в сторис на своей странице в Instagram прокомментировала спорный момент.

"Из всех камер и повторов, если вы немного будете внимательны, вы можете увидеть, как Андрей касается мяча, а мяч немного меняет свою траекторию. Почему? Потому что он касается его пальцами. На Бернабеу нет ветра", — написала Анастасия.

Паблик Madrid Xtra опубликовал сторис Анастасии в соцсети Х. Болельщики "Реала" считают, что жена Лунина своим заявлением уделала всех хейтеров Королевского клуба.

"Королева", "Лучшая футбольная жена. Всегда поддерживает мужа", "Она уделала всех хейтеров Реала", "Лунин — ты счастливчик", — пишут в сети.

Напомним, накануне "Реал" крупно проиграл "Барселоне" (2:5) в финале Суперкубка Испании. Лунин в этом поединке остался на замене.