В Украине продают уникальный футбольный мяч по цене 3-комнатной квартиры в Киеве (фото)

Продавец заявляет, что у мяча есть история

В Киеве продают футбольный мяч 1977 года с подписями легенд Бело-синих того времени. Продавец оценил уникальный спортивный инвентарь в 60 000 долларов (2 470 000 грн).

Соответствующий лот можно обнаружить на сайте violity. На мяче можно увидеть подпись легенды футбола Валерия Лобановского и других звезд киевлян.

Продавец отмечает, что со временем некоторые подписи стали вытираться, но уход за ними аккуратный и постоянный. По его словам, данный мяч имеет свою историю и он знает его цену, а потому торг не уместен.

Также на сайте продается и другой мяч — 1975 года. Данный лот продавец оценивает в 5000 долларов (около 210 тысяч грн). На нем изображена буква Д и портреты с подписями игроков "Динамо".

Отметим, за 60 тысяч долларов в Киеве можно купить 3-комнатную квартиру. К примеру, на сайте olx за 2 440 646 грн продается 3-комнатная квартира площадью 56 кв. м. вблизи метро Черниговская.

Ранее сообщалось, что 6 января в Киеве почтили память легендарного футболиста и тренера Валерия Лобановского. В этот день традиционно прошло возложение цветов на могиле Валерия Васильевича на Байковом кладбище.