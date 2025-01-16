Экс-футболист "Динамо" Андриевский прокомментировал слухи о ссоре с Суркисом

Футболист написал письмо с опровержением слов бывшего журналиста

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский опроверг слова блогера Игоря Бурбаса о деталях своего ухода из киевского клуба. Накануне инсайдер заявил, что хавбек кинул президента Бело-синих Игоря Суркиса.

Андриевский и "Динамо" прекратили сотрудничество 30 декабря 2024 года по согласию сторон без дополнительных условий, после чего он стал свободным агентом. Соответствующее письмо Андриевский написал в редакцию "Телеграфа".

Бурбас на своем YouTube-канале заявил, что Андриевский якобы обманом выпросил статус свободного агента у президента "Динамо" ради перехода в житомирское "Полесье". Футболист опроверг данное заявление Бурбаса, отметив, что у него и "Динамо" за годы плодотворного сотрудничества сложились профессиональные, доброжелательные и благонадежные отношения. Также игрок назвал слова Бурбаса клеветой.

Кроме того, Андриевский подчеркнул, что прекращение контакта с "Динамо" Киев произошло по взаимному согласию сторон, без каких-либо финансовых или иных претензий друг к другу. Хавбек прикрепил копию расторжения договора к письму.

В сезоне 2024/25 Андриевский сыграл в 13 матчах, голевыми действиями не отмечался. К слову, "Полесье" не объявляло о переходе 30-летнего хавбека.

Напомним, "Динамо" сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции. Бело-синие провалили еврокубковую кампанию, однако идут первыми в чемпионате Украины.