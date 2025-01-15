"Смотрим футбол без Москвы": украинский комментатор оговорился в прямом эфире (видео)

Диктор ловко исправил ситуацию

В среду, 15 января, донецкий "Шахтер" провел товарищеский матч против болгарского "Лудогорца" (4:0). К слову, дончане в этот же день сыграли с другой болгарской командой — ЦСКА (София) — 1:0.

Комментатор игры Вадим Шевякин в первом тайме допустил неприятную ошибку. Об этом сообщает Tribuna.com. На 33-й минуте встречи Шевякин перепутал ЦСКА София и ЦСКА Москва.

"На примере ЦСКА Москва мы увидели… ЦСКА, извиняюсь, София. Это я оговорился, так оговорился", — сказал Шевякин.

Трансляция поединка шла на YouTube-канале "Шахтера", а потому пользователи тут же набросились на диктора в чате. Некоторые даже назвали ситуацию позором.

Через несколько мгновений Шевякин исправил ситуацию в прямом эфире.

"Вижу, ЦСКА Москва уже расхватали. Всем поздравления, друзья. Смотрим дальше футбол без Москвы", — добавил комментатор

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).