Футбольный специалист признался, что ему было бы тяжело без накоплений

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев недоволен пенсией в РФ. Напомним, национальная команда РФ отстранена от международных соревнований.

Соответствующий комментарий Игнатьева приводит sport24.ru. По его словам, пенсии ему не хватает на многие бытовые вещи.

"Большинство пенсионеров, конечно, недовольны своими пенсиями. Лично я вхожу в это число. Желательно, чтобы пенсия у меня была больше.

Пенсионерам нужно хорошо питаться, хорошо одеваться, платить за квартиру и еще много чего. Суммы, которую я получаю, не хватает на многие бытовые вещи.

Смог бы я прожить только на свою пенсию? Это было бы очень сложно для меня без дополнительных накоплений", – заявил 84-летний Игнатьев.

В сети отметили, что маленькая пенсия — результат работы президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что Игнатьев несколько лет работал в киевском "Динамо". Специалист входил в команду Юрия Семина.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Сборная РФ не принимала участие в жеребьевке ЧМ-2026, но в России надеются принять участие в отборочном турнире.