Жеребьевка отбора на ЧМ-2026: онлайн-трансляция (видео)

Сине-желтые попытаются пробиться на Мундиаль

В пятницу, 13 декабря, состоится жеребьевка европейского отбора на чемпионат мира по футболу-2026. Сборная Украины из-за неудачного выступления в Лиге наций УЕФА может получить более грозных соперников в квалификации.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки. Мероприятие начнется в 13:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки европейского отбора на чемпионат мира-2026 (обновляется)

Сборная Украины попала во вторую корзину. В ходе жеребьевки команды будут разбиты на 12 групп по четыре или пять команд, которые сыграют друг с другом дома и на выезде. На чемпионате мира 2026 года Европу представят 16 сборных. В финальную стадию выйдут 12 победителей групп. Еще четыре путевки будут разыграны в стыковых матчах с участием 12 команд, занявших вторые места, а также четырех сборных из Лиги наций.

Состав корзин

Отметим, отборочный турнир стартует в марте 2025 года и завершится в ноябре того же года. Стыковой раунд пройдет в марте 2026 года. Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А. По итогам жеребьевки наша команда на этом этапе сыграет с Бельгией.