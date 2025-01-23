Судаков не правильно отпраздновал гол в Лиге чемпионов: лидер "Шахтера" допустил нелепую ошибку (видео)

Футболист не сумел в точности повторить празднование дочери

Донецкий "Шахтер" добыл вторую победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25, обыграв французский "Брест" (2:0). Второй гол в поединке записал на свой счет хавбек сборной Украины Георгий Судаков.

Это взятие ворот Георгий посвятил маленькой дочери Милане. Об этом футболист написал в Instagram.

"Папа, если забьешь, так отпразднуешь? Конечно", — написал Судаков, прикрепив фото своего празднования, а также снимок дочери, которая показівала отцу, как нужно отпраздновать гол.

Георгий Судаков отпраздновал гол в ворота "Бреста"

Дочь Георгия Судакова Милана попросила отца сделать такой жест, если он забьет гол

К слову, Судаков не правильно повторил "заказ" дочери. На это обратили внимание пользователи сети.

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Брест"

Напомним, по итогам семи туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков, приблизившись к зоне плей-офф. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.