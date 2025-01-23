"Скоро и Путин приползет": в Госдуме попросили Трампа допустить Россию на ЧМ-2026

Российский депутат надеется только на президента США

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев считает, что новый президент США Дональд Трамп поможет российскому футболу. Сборная РФ все еще отстранена от всех международных матчей.

Соответствующий комментарий Свищева приводит bookmaker-ratings.ru. Дмитрий отметил, что только Трамп способен допустить Россию на чемпионат мира-2026.

"Трамп может выступить за участие России на чемпионате мира по футболу в США, если отношения между нашими странами восстановятся и вернется доверие друг к другу.

Американский президент способен пролоббировать участие российских футболистов на мировом первенстве, но сначала надо туда отобраться через квалификационный турнир. То есть должны быть задействованы все структуры, включая ФИФА и УЕФА.

Те сборные, которые сейчас выступают против матчей с российской национальной командой, никуда не денутся и будут играть. Иначе лишатся сами возможности участвовать в соревнованиях. Мы же помним, как Международная федерация тенниса наказала организаторов Уимблондонского турнира! Так что надо будет – все подстроятся под решение.

Надеемся на наших политиков, на наши федерации, на наш Олимпийский комитет, что мы все вместе добьемся реабилитации нашего спорта", – сказал Свищев.

В сети смеются со Свищева. пользователи считают, что Трамп допустит РФ на ЧМ-2026, только если Путин приползет к нему на коленях.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Сборная РФ не принимала участие в жеребьевке ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.