Головне, що задоволений Путіним: екстренер збірної Росії поскаржився на пенсію

Футбольний фахівець зізнався, що йому було б тяжко без накопичень

Колишній тренер збірної Росії з футболу Борис Ігнатьєв незадоволений пенсією у РФ. Нагадаємо, національну команду РФ відсторонено від міжнародних змагань.

Відповідний коментар Ігнатьєва наводить sport24.ru. За його словами, пенсії йому не вистачає на багато побутових речей.

"Більшість пенсіонерів, звичайно, незадоволені своїми пенсіями. Особисто я входжу до цього числа. Бажано, щоб пенсія в мене була більша.

Пенсіонерам потрібно добре харчуватися, добре одягатися, платити за квартиру та ще багато чого. Суми, яку я отримую, не вистачає на багато побутових речей.

Чи міг би я прожити тільки на свою пенсію? Це було б дуже складно для мене без додаткових накопичень", – заявив 84-річний Ігнатьєв.

У мережі наголосили, що маленька пенсія – результат роботи президента РФ Володимира Путіна.

Додамо, що Ігнатьєв кілька років працював у київському "Динамо". Фахівець входив до команди Юрія Сьоміна.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Збірна РФ не брала участь у жеребкуванні ЧС-2026, але в Росії сподіваються взяти участь у відбірному турнірі.