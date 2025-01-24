Сборной России по футболу сделали "заманчивое" предложение: сеть хохочет

Из-за санкций у России выбор соперников невелик

Сборная Бонэйра (остров в Карибском море, которым владеют Нидерланды) предложила россиянам сыграть товарищеский матч, однако те отказались. К слову, европейская страна согласилась сыграть товарищеский матч с командой РФ в 2025 году.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) отказался от игры с Бонэйром, сославшись на насыщенный график.

К слову, президент РФС Александр Дюков заявлял, что сборная России готова играть только с командами, которые входят в рейтинг ФИФА. Сборная Бонэйра не является членом ФИФА, хотя и выступает в международных турнирах под эгидой КОНКАКАФ.

Бонэйр на карте мира

В сети смеются над данным предложением. Пользователи шутят, что России не стоило отказывать от спарринга с островитянами, ведь найти 10 соперников будет очень сложно.

Отметим, сборная России планирует провести 10 товарищеских матчей в 2025 году. Две игры хотят сыграть на выезде с 21 по 25 марта в Африке, с 14 по 18 ноября – в Азии. Соперники пока неизвестны.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ.