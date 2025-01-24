Збірній Росії з футболу зробили "привабливу" пропозицію: мережа регоче

Через санкції у Росії вибір суперників невеликий

Збірна Бонейра (острів у Карибському морі, яким володіють Нідерланди) запропонувала росіянам зіграти товариський матч, проте ті відмовилися. До речі, європейська країна погодилася зіграти товариський матч із командою РФ у 2025 році.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес". За інформацією джерела, Російський футбольний союз (РФС) відмовився від гри з Бонейром, пославшись на насичений графік.

До речі, президент РФС Олександр Дюков заявляв, що збірна Росії готова грати лише з командами, які входять до рейтингу ФІФА. Збірна Бонейра не є членом ФІФА, хоч і виступає у міжнародних турнірах під егідою КОНКАКАФ.

Бонейр на карті світу

У мережі сміються з цієї пропозиції. Користувачі жартують, що Росії не варто було відмовляти від спарингу з остров'янами, адже знайти 10 суперників буде дуже складно.

Зазначимо, збірна Росії планує провести 10 товариських матчів у 2025 році. Дві гри хочуть зіграти на виїзді з 21 до 25 березня в Африці, з 14 по 18 листопада – в Азії. Суперники поки що невідомі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ.