Европейская страна согласилась сыграть с Россией в футбол

В Болгарии согласились сыграть против РФ

Сборная Болгарии по футболу может сыграть с Россией товарищеский матч летом 2025 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину лишь одна европейская команда сыграла с россиянами в футбол.

Об этом заявил технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев в комментарии для sport24.ru. Он отметил, что контрольный поединок может пройти летом 2025 года.

– Президент РФС заявил, что в марте следующего года Россия может сыграть с европейской сборной. И Болгария – одна из команд, которая свободна в мартовскую паузу. Этот матч возможен?

– Нет. В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года. Общение с разными федерациями ведется, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет.

На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой, – сказал Котев.

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.