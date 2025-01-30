Три сына и жена-красавица: легенда "Шахтера" покидает Украину (фото)

Знаменитый футболист продолжит карьеру в Турции

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко завершил свои выступления за донецкий "Шахтер". Капитан команды сыграл последний матч за Горняков в Дортмунде, где дончане проиграли "Боруссии" со счетом 1:3.

Степаненко отдал "Шахтеру" почти 15 лет и стал здесь легендой украинского футбола. "Телеграф" рассказывает о достижениях футболиста, а также о его семье.

История Степаненко в "Шахтере" началась в мае 2010 года, когда он перешел в стан Горняков из запорожского "Металлурга". Дебютировал хавбек за команду в июле в победном поединке Суперкубка Украины с Таврией (7:1). Дальше было 15 сезонов в футболке "оранжево-черных", 439 сыгранных матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), 30 забитых мячей и 25 ассистов. В более чем 100 играх Тарас выводил команду на поле с капитанской повязкой. Вместе с "Шахтером" Степаненко завоевал 25 трофеев: 10 раз становился чемпионом Украины, 7 раз – обладателем Кубка Украины и 8 раз – Суперкубка Украины.

Футболист женат на Маргарите Степаненко, подарившей ему трех сыновей: Ярослава, Мирона и Святослава. Свадьба состоялась в 2013 году.

Маргарита Степаненко

Ожидается, что Степаненко перейдет в турецкий клуб "Эюпспор".

Напомним, по итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0).