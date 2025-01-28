350 тысяч евро в минуту: Неймар знатно обоготился на шейхах и кинул их

Бразильский футболист собирается играть на родине

Саудовская Аравия после прихода Криштиану Роналду в местный "Аль-Наср" начала большую кампанию по инвестированию в футбол. Королевство приглашает звезд мировой величины в свой чемпионат, однако есть и неудачные трансферы.

Одним из таких стал переход Неймара из ПСЖ в "Аль-Хиляль". Летом 2023-го клуб из Эр-Рияда купил бразильца за 90 млн евро, но звездный футболист так и не окупился, передает "Телеграф".

После перехода Неймар сыграл в Саудовской Аравии 5 матчей, забив 1 гол и отдав 3 ассиста. Однако затем надолго выбыл из состава из-за травмы, полученной в сборной. В итоге за полтора года бразилец провел за "Аль-Хиляль" всего 7 неполных матчей или 428 минут.

По информации Capology, Неймар зарабатывал в клубе 100 млн евро в год. А его доход с учетом спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности за 2 сезона контракта достигал 320 млн евро.

Таким образом, если брать только зарплату, то футболист зарабатывал в Саудовской Аравии 350 тысяч евро за минуту игрового времени или 21,4 млн евро за один матч. Ожидается, что бразилец вернется в "Сантос", где начинал свою футбольную карьеру.

Ранее сообщалось, что Неймар в четвертый раз стал отцом. Мамой ребенка является бразильская модель и блогер Бруна Бьянкарди, которая ради футболиста разрешил ему изменять.