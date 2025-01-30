"Россию все боятся": футболист рассказал, когда с РФ снимут санкции

Известный российский футболист сделал нелепое заявление

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение российских команд на международные турниры. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующий комментарий Мостового приводит sport24.ru. По его словам, РФ вернут в международный футбол "пока все не закончится". Кроме того, он считает, что соперники боятся российскую команду.

"Когда российский футбол вернут в международные соревнования? Все же понимают, почему мы не там. Коллективные виды спорта будут отстранены, пока все не закончится.

Конечно, мы будем готовы вернуться. Тем более сборная как у нас хороша — всех обыгрываем и с нами боятся играть, ха-ха. Правда, соперники у нас все в рейтинге за 100, но все равно многие боятся и говорят: "Ни*ига себе, как с ним играть?" Мы готовы точно.

Да, уровень упал, но какая разница? Все равно в футболе правила не поменялись. Если ты хороший футболист, то будешь играть везде и забивать голы будешь. Уровень общий — это непросто, потому что одно дело, когда ты играешь с командами за 100 и по 5:0 и 7:0 выигрываешь, а потом приедет кто-то и тебе пятерочку воткнет. Вот это другое. А так наоборот мы будем голоднее. Когда выпускают, это всегда лучше, потому что есть желание, на этом можно сыграть", — сказал Мостовой.

Напомним, из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.