Допинговый скандал Мудрика: какой результата могла показать вторая проба

Согласно появившейся информации, футболист уже планирует вскоре вернуться в строй

Проба "В" украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, который попал в скандал с допингом, оказалась отрицательной. В связи с этим, с футболиста снимут все обвинения.

Об этом информирует британский Х-канал The Blues Scoop. Хотя подробностей этой истории не сообщается, британцы отмечают, что эта информация точная.

В то же время пользователь с ником Eddie Chelsea в социальной сети Х также рассказал аналогичную новость.

"Мудрик получил отрицательный результат 2-го этапа допинг-теста. Он планирует вернуться в строй как можно раньше, уже в феврале", — написал Eddie Chelsea.

Отметим, что официальной информации относительно результатов открытия второй пробы Мудрика пока нет.

Предыстория

В середине декабря появилась информация о том, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. Британские СМИ сообщали, что в пробе нашли мельдоний. За подобные нарушения предусмотрена дисквалификация на четыре года.

Справка: мельдоний — это метаболическое вещество, которое позволяет организму экономно использовать кислород, быстро восстанавливать энергию и лучше переносить физические нагрузки.

"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика. Тем временем в клубе подчеркнули, что украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ". Сам игрок уверяет, что не нарушал правила и сотрудничает со всей командой, чтобы выяснить, как такое могло произойти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после как Мудрик официально попался на допинге и в анализе его мочи было обнаружено запрещенное вещество, сеть отреагировала мемами и шутками.