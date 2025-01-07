Российская модель променяла Мудрика на звезду "Ювентуса"

Девушка отдыхает на зимнем курорте

Российская модель и блогер Виолетта Грачева, похоже, путешествует по Европе с футболистом "Ювентуса" и сборной США Уэстоном Маккенни. Девушка прославилась благодаря роману с вингером "Челси" и сборной Украины Михаилом Мудриком.

Об этом сообщает GSM. Паблик провел собственное расследование и заметил немало совпадений в последних публикациях Виолетты и Уэстона.

И Грачева, и Маккени находятся в Куршевеле (Франция). При этом Маккенни начал следить за моделью в Instagram, а также активно лайкает ее публикации.

Виолетта Грачева

Напомним, о романе российской модели Грачевой и украинского футболиста стали подозревать после того, как Мудрик публично в Instagram предложил девушке встретиться на мосту. Россиянка на это ответила эмодзи "замок".

Мудрик предложил Грачевой встретиться на мосту

Позднее в соцсетях у Михаила и Виолетты появились фотографии с полетом на вертолете над Лондоном. Снимки сделаны в одной локации и опубликованы примерно в одно время.

Мудрик и Грачева опубликовали похожие снимки во время полета на вертолете

В какой-то момент россиянка даже призналась в любви к украинцам, а также выступила против войны.

Виолетта Грачева обратилась к украинцам

Отношения с россиянкой привели к скандалу на Евро-2024. Дело в том, что молодой футболист, предположительно, заказал огромный букет роз Грачевой, которая в тот момент находилась в РФ. Виолетта опубликовала фото поздравления с днем рождения от некого "ММ". MM – фирменная подпись Мудрика.

Сейчас Мудрик отстранен от футбола из-за допинг-скандала. Михаил воспользовался "перерывом" и посетил вечер бокса Усик — Фьюри 2. Недавно за игрока заступилась мама.