Отравление Мудрика и новый бойфренд-футболист: российская модель прервала молчание

Девушка определенно следит за новостями вокруг Мудрика

Виолетта Грачева, российская модель, которая якобы встречалась с украинским футболистом "Челси" Михаилом Мудриком сделала заявление. В нем девушка прокомментировала допинг-скандал вокруг украинца, а также высказалась о расследовании GSM, который уличил модель в романе с игроком "Ювентуса".

Соответствующий пост Грачева опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. Модель отрицает свою причастность к отравлению Михаила, а также отметила, что ни разу не подтверждала отношения с ним и любым другим мужчиной.

"Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!" – написала Грачева.

Отметим, согласно одной из версий, допинг попал в организм Мудрика в результате действий российских спецслужб, которые использовали модель.

Виолетта Грачева

Напомним, о романе российской модели Грачевой и украинского футболиста стали подозревать после того, как Мудрик публично в Instagram предложил девушке встретиться на мосту. Россиянка на это ответила эмодзи "замок".

Мудрик предложил Грачевой встретиться на мосту

Позднее в соцсетях у Михаила и Виолетты появились фотографии с полетом на вертолете над Лондоном. Снимки сделаны в одной локации и опубликованы примерно в одно время.

Мудрик и Грачева опубликовали похожие снимки во время полета на вертолете

В какой-то момент россиянка даже призналась в любви к украинцам, а также выступила против войны.

Виолетта Грачева обратилась к украинцам

Отношения с россиянкой привели к скандалу на Евро-2024. Дело в том, что молодой футболист, предположительно, заказал огромный букет роз Грачевой, которая в тот момент находилась в РФ. Виолетта опубликовала фото поздравления с днем рождения от некого "ММ". MM – фирменная подпись Мудрика.

Виолетта Грачева показала букет роз, подаренных неким ММ

Напомним, по информации СМИ, Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако специалисты отрицают его эффективность. Накануне "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями. Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации.