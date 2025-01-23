В России спортсменка объелась печеньем с "допингом Мудрика": как ее наказали

Спортсменка получила суровое наказание

Начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала об уникальном случае попытки оправдать попадание допинга в организм неназванной спортсменки. В деле был замешан мельдоний, который обнаружили в допинг-пробе украинского футболиста Михаила Мудрика.

Соответствующий комментарий Герман приводит ТАСС. По ее словам, подруга спортсменки так хотела, чтобы та завершила карьеру, что подсыпала ей в печенье мельдоний.

"Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната.

Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге.

Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращенные санкции", — заявила Герман.

Дисциплинарный комитет РУСАДА поверил в это и дал спортсменке всего 2 года дисквалификации вместо положенных 8 (за второй допинговый случай в карьере). А вот национальный арбитраж отменил это решение и забанил спортсменку на 8 лет.

Напомним, по информации СМИ, Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако в его эффективность верят далеко не все. Накануне "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями. Позднее за Мишу заступилась мама. Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации. Добавим, что по одной из версий, мельдоний попал в организм спортсмена после инъекцию стволовых клеток коровы.