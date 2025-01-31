Допінговий скандал Мудрика: який результат могла показати друга проба

Згідно з інформацією, футболіст вже планує незабаром повернутися до ладу

Проба "В" українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика, який потрапив у скандал із допінгом, виявилася негативною. У зв’язку з цим з футболіста знімуть усі звинувачення.

Про це повідомляє британський Х-канал The Blues Scoop. Хоча подробиць цієї історії не повідомляється, британці зазначають, що ця інформація є точною.

Водночас користувач із ніком Eddie Chelsea у соціальній мережі Х також розповів аналогічну новину.

"Мудрик отримав негативний результат 2-го етапу допінг-тесту. Він планує повернутися в дію якомога раніше, вже в лютому", — написав Eddie Chelsea.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо результатів відкриття другої проби Мудрика наразі немає.

Передісторія

У середині грудня з’явилася інформація про те, що Мудрик склав позитивний тест на допінг. Британські ЗМІ повідомляли, що у пробі знайшли мельдоній. За такі порушення передбачено дискваліфікацію на чотири роки.

Довідка: мельдоній – це метаболічна речовина, яка дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію та краще переносити фізичні навантаження.

"Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест Мудрика. Тим часом у клубі наголосили, що українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин". Сам гравець запевняє, що не порушував правила та співпрацює з усією командою, щоб з’ясувати, як таке могло статися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як Мудрик офіційно попався на допінгу і в аналізі його сечі було виявлено заборонену речовину, мережа відреагувала мемами та жартами.