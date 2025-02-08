Названа неожиданная причина срыва трансфера звезды "Динамо" в Англию (видео)

Футболист, похоже, очень хотел перейти в английский клуб

Известный блогер Игорь Бурбас рассказал, почему английский "Вулверхэмптон" не смог договориться с "Динамо" о трансфере игрока сборной Украины Владимира Бражко. Накануне в сети появилась информация, что в переговорный процесс по игроку вмешался агент Криштиану Роналду.

Соответствующее заявление Бурбаса доступно на его YouTube-канале BurBuzz. По его информации, бывший президент "Динамо" Григорий Суркис установил ценник на футболиста в размере 25 млн евро, после чего Волки свернули переговоры.

"Не сошлись. На 20 миллионах кружили, вертели касательно этой суммы. Пока, по моей информации, Григорий Михайлович Суркис не вышел на авансцену и не сказал: "25".

"Вулверхэмптон" развернулся, ушел и после этого мы все видели, как Володя Бражко удалил все свои фотографии (из соцсетей, — Ред.) – он обиделся на то, что его не отпустили.

Такой трюк когда-то проканал. Когда продавали Забарного, повысили ставку в момент. В последние дни трансферного окна "Борнмут" на это пошел", – сказал Бурбас.

В сезоне 2024/25 Бражко сыграл 25 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами. Футболист выступает на позиции опорного полузащитника.

Напомним, по итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире. Киевляне не сумели пробиться в плей-офф ЛЕ. В последнем туре киевляне разобрались с латвийским РФШ.