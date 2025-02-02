"Динамо" готовит трансферную бомбу: в деле замешан агент Роналду

Футболист сборной Украины близок к переходу в английский клуб

Португальский агент Жорже Мендеш, который занимается делами Криштиану Роналду, участвует в переговорах по трансферу полузащитника "Динамо" Владимира Бражко в английский "Вулверхэмптон". Накануне киевляне провели свой последний еврокубковый матч в сезоне 2024/25.

Об этом сообщает "ТаТоТаке". Клиентами Мендеша являются сразу несколько игроков "Волков": Раян Аит-Нури, Гонсалу Гедеш, Нелсон Семеду, Жозе Са, Мэтт Доэрти и Бастьен Мепию.

Звездный агент пытается преодолеть трудности в переговорном процессе между клубами. Зимнее трансферное окно в Англии закрывается в ночь с 3 на 4 февраля 2025 года в 1.00 по киевскому времени.

Добавим, что "Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо" по 23-летнему Бражко на общую сумму в 20 миллионов евро. Об этом сообщал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне 2024/25 Бражко сыграл 25 матче, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами. Футболист выступает на позиции опорного полузащитника.

Напомним, по итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире. Киевляне не сумели пробиться в плей-офф ЛЕ.

В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).