Жена футболиста сборной Украины отметила юбилей в Дубае (фото)

Жене хавбека "Динамо" стукнуло 30

Алина Буяльская, жена полузащитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского, отпраздновала 30-летие. "Динамовец" вызывался в национальную команду на матчи Лиги наций осенью 2024 года, но оставался в запасе.

Соответсвующий пост Алина опубликовала на своей странице в Instagram. Накануне она публиковала фото, сделанное в Дубае (ОАЭ).

"Привет, мои 30, всегда боялась этой цифры, но верю, что женщина расцветает только после 30. С днем рождения меня", — написала Буяльская, которая поделилась с подписчиками нежной фотосессией.

Аллина Буяльская

Алина и Виталий женились летом 2017 года. Пара воспитывает двух детей.

Виталий Буяльский с семьей

В сезоне 2024/25 Буяльский сыграл 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голами и 6 ассистами.

Напомним, по итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире. К слову, киевляне досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф ЛЕ и последняя игра с РФШ (1:0) в турнире была формальностью.

Сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.