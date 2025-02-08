Названа несподівана причина зриву трансферу зірки "Динамо" в Англію (відео)

Футболіст, схоже, дуже хотів перейти в англійський клуб

Відомий блогер Ігор Бурбас розповів, чому англійський "Вулвергемптон" не зміг домовитися з "Динамо" про трансфер гравця збірної України Володимира Бражка. Напередодні в мережі з’явилася інформація, що в переговорний процес щодо гравця втрутився агент Кріштіану Роналду.

Відповідна заява Бурбаса доступна на його YouTube-каналі BurBuzz. За його інформацією, колишній президент "Динамо" Григорій Суркіс встановив цінник на футболіста у розмірі 25 млн євро, після чого Вовки згорнули переговори.

"Не зійшлися. На 20 мільйонах кружляли, крутили щодо цієї суми. Поки, за моєю інформацією, Григорій Михайлович Суркіс не вийшов на авансцену і не сказав: "25".

"Вулвергемптон" розвернувся, пішов і після цього ми всі бачили, як Володя Бражко вилучив усі свої фотографії (із соцмереж, — Ред.) – він образився, що його не відпустили.

Такий трюк колись проканав. Коли продавали Забарного, підвищили ставку у момент. В останні дні трансферного вікна "Борнмут" на це пішов", – сказав Бурбас.

У сезоні 2024/25 Бражко зіграв 25 матчів, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами. Футболіст виступає на позиції опорного півзахисника.

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало 4 очки та посіло 34-те місце в основному турнірі. Кияни не зуміли пробитися у плей-оф ЛЄ. В останньому турі кияни розібралися з латвійською РФШ.