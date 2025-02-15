В России назвали целую нацию ослами с низким уровнем интеллекта

Скандал в фигурном катании набирает обороты

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оскорбил норвежцев. Накануне стало известно, что Норвегия подаст протест против участия российских фигуристов в международных стартах.

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. Дмитрий назвал норвежцев "ослами".

"Это сейчас общий тренд на Западе – безосновательно выступать против российского спорта. Они пытаются быть судьями нашим спортсменам, хотя не знают базовых законов, которыми руководствуется любая спортивная федерация. На каком основании они смогут опротестовать решение ISU? Оснований для этого нет, ISU просто не примет их протест.

Норвежцы своим протестом выставили себя полными ослами. Это в их стиле, они любят быть ослами. Тем более они же в Осло живут. Их желание опротестовать допуск российских фигуристов – это глупость несусветная. Это говорит о низком уровне интеллекта норвежцев", – сказал Васильев.

Напомним, в декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон и известная советская фигуристка Роднина устроили перепалку в сети. Советская фигуристка поддерживает президента РФ Владимира Путина, хотя много лет прожила в США.