Бывшая фигуристка сейчас работает на Кремль

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина набросилась на Федерацию фигурного катания Украины (ФФКУ). Накануне ФФКУ направила открытое письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором выступила против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026.

Соответствующий комментарий Родниной приводит Р-Спорт. Ирина находится под санкциями Украины задолго до начала большой войны.

"На всякие подобные заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели. Я не знаю, что с ними происходит. Я давно не была в Украине, меня туда не пускали еще до начала этих событий (полномасштабной войны), поэтому мне судить сложно.

Я давно нахожусь под санкциями Украины, в том числе и под судебными санкциями. Потому что много лет являюсь депутатом Государственной думы, а уже 25 февраля 2014 года наша группа побывала и в Севастополе, и в Симферополе", – сказала Роднина.

Ранее Роднина сравнила россиян с алкашами. Кроме того, Ирина горячо поддерживает президента РФ Владимира Путина.