"Будьте прокляты": Гордон сцепился с фигуристкой Родниной

Бывшая спортсменка сейчас работает на Кремль

Украинский журналист Дмитрий Гордон и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина устроили перепалку в сети. Советская фигуристка поддерживает президента РФ Владимира Путина, хотя много лет прожила в США.

Об этом сообщает sport24.ru. Гордон раскритиковал Роднину, а также трехкратного обладателя Кубка Стэнли, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова за поддержку войны против Украины.

"Ты трехкратная олимпийская чемпионка, герой героев. Выдающаяся фигуристка. Может быть, лучшая в истории фигурного катания. Ты была символом Советского Союза. 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Великая спортсменка. Но что она мелет?! Ты еврейка, твоя мама с Украины, украинская еврейка. Ты жила столько лет в США. Что ты несешь, идиотка? Агрессивная такая еще! Вот это они такие. Стыд и позор вообще.

А Фетисов жил сколько в Америке. Великий хоккеист. Как они на себя в зеркало смотрят? Как им не стыдно, элементарно, когда они остаются один на один с зеркалом, смотрят на себя? Му*аки. Отвратительные. Все, кто говорил гадости про Украину, будьте прокляты", — заявил Гордон.

Роднина в ответ назвала Гордона "придурком".

"Я этого придурка… Это их дурная ментальность, их позиция. Какая грязь? То, что я и Фетисов работали в Америке, — это грязь? Он может все что угодно заявлять, это его рабская позиция. Он делает какие-то свои выводы, которые ни ко мне, ни к Фетисову не имеют никакого отношения. Фамилии Роднина и Фетисов несравнимы с фамилией Гордон", — цитирует Роднину "Абзац".

Ранее Роднина сравнивала россиян с алкашами и даже с собаками. Кроме того, она высмеивала российских футболистов, которых отстранили от международных турниров.