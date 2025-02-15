У Росії назвали цілу націю ослами з низьким рівнем інтелекту

Скандал у фігурному катанні набирає обертів

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв образив норвежців. Напередодні стало відомо, що Норвегія подасть протест проти участі російських фігуристів у міжнародних стартах.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. Дмитро назвав норвежців "ослами".

"Це зараз загальний тренд на Заході – безпідставно виступати проти російського спорту. Вони намагаються бути суддями нашим спортсменам, хоча не знають базових законів, якими керується будь-яка спортивна федерація. На якій підставі вони зможуть опротестувати рішення ISU? Підстав для цього немає, ISU просто не прийме їхнього протесту.

Норвежці своїм протестом виставили себе повними віслюками. Це в їхньому стилі, вони люблять бути ослами. Тим більше вони ж в Осло живуть. Їхнє бажання опротестувати допуск російських фігуристів – це дурниця несусвітня. Це говорить про низький рівень інтелекту норвежців ”, – сказав Васильєв.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) оголосила про допуск росіян до кваліфікації на Олімпіаду-2026 у нейтральному статусі.

Раніше повідомлялося, що український журналіст Дмитро Гордон і відома радянська фігуристка Ірина Родніна влаштували суперечку в мережі. Радянська фігуристка підтримує президента РФ Володимира Путіна, хоча багато років прожила у США.