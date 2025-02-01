Где похоронят чемпионов мира Шишкову и Наумова: решение принял сын-фигурист

Известные спортсмены и тренеры по фигурному катанию погибли в авиакатастрофе

Российских чемпионов мира по фигурному катанию Евгению Шишкову и Вадима Наумова, которые погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне (США), похоронят в Америке. Такое решение принял их сын Максим Наумов, которые также является профессиональным фигуристом.

Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников. Шишкова и Наумов проживали в США с 1998 года и работали тренерами.

Максим проживает в Бостоне и входит в состав сборной США по фигурному катанию. Родители фигуристов живут в настоящее время в Санкт-Петербурге (РФ).

Отметим, Шишкова и Наумов побеждали на чемпионате мира 1994 года в парном катании в составе сборной России. Также на их счету "серебро" и 4 "бронзы" на уровне чемпионатов Европы. Кроме того, они выигрывали финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-1995/96.

Выступление Шишковой и Наумова на ЧМ-1994

Евгения и Вадим выступали на двух Олимпиадах. На зимней Олимпиаде-1992 они стали пятыми, а на Играх-1994 – четвертыми.

Выступление Шишковой и Наумова на ОИ-1992

Выступление Шишковой и Наумова на ОИ-1994

Отметим, спасатели уже извлекли из воды тело Шишковой. Поиски тела Наумова продолжаются.

Напомним, 30 января в Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с военным вертолетом. Он упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Этим рейсом после чемпионата США домой летели несколько фигуристов и тренеров. На утро 31 января по меньшей мере 14 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.