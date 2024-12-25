Российская фигуристка опозорилась в прямом эфире (видео)

Спортсменка на камеру выдала нечто

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова нелепо пошутила на чемпионате России по фигурному катанию, работая на Первом канале. К слову, Алина недавно попросила миллионы рублей у главы Кремля Владимира Путина, но получила отказ.

О конфузе фигуристки сообщает sport24.ru. Алина вела влог на турнире в Омске. Во время проката 16-летней фигуристки Дарьи Садковой Алина заявила, что у нее случился "пердечный сриступ".

"Господи, что это было! Фух! У меня пердечный сриступ начался", — сказала Загитова на камеру.

Напомним, Загитова официально поддержала президента РФ Владимира Путина на прошлых президентских выборах в России. В сентябре 2024 года Алина показалась на контрольных прокатах в России в нелепом наряде.

Ранее Загитова не смогла ответить на вопрос журналистки о названии своей дипломной работы. Спортсменка явно замешкалась и только после паузы попыталась сформулировать ответ. Недавно в РФ заявили, что российских фигуристов планируют вернуть на международную сцену в 2025 году.