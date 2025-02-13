Экс-футболист занялся пропагандой

Бывший советский и российский футболист, автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 Юрий Савичев заявил, что в Германии дороги хуже, чем в России. К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующий комментарий Савичева приводит "Чемпионат". При этом Юрий проживает в Германии, а не в РФ.

"Скучаю по людям: хочется повидаться, пообщаться. Когда приезжаешь в Москву, думаешь: "Е-мое, а как ехать-то?" Столько новых станций, переходов, пересадок!

Еще постоянно говорят про дороги. Я могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городской среде все наоборот", – сказал Савичев.

В сети со смехом восприняли слова Савичева. Пользователи обвинили Юрия в пропаганде кремлевских нарративов и откровенной лжи.

Савичев забил победный гол в финале Олимпиады-1988

Напомним, в В 2024 году сборная России по футболу провела 5 товарищеских матчей: против Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0). В РФ назвали соперников "чебуреками" и "папуасами".

Ранее сообщалось, что из-за международного бана россиянам сложно найти соперников. К слову, сборная Болгарии может сыграть с Россией товарищеский матч летом 2025 года.