Футболист сборной Украины вновь вызвал истерику в России (видео)

Украинец показал свое отношение к РФ

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин вновь не пожал руку россиянину Александру Головину из "Монако" перед матчем Лиги чемпионов. В прошлый раз украинец и представитель РФ пересекались в основном этапе ЛЧ, а теперь жребий их свел в стыковом раунде.

Клуб украинца одержал минимальную победу над "Монако" со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Перед игрой состоялись традиционные рукопожатия, в ходе которого Анатолий проигнорировал Александра. К слову, на этот раз россиянин не был удивлен.

Поступок украинца вызвал настоящую истерику в РФ. Россияне массово оскорбляют украинского вратаря.

Россияне оскорбляют Трубина

Видеообзор матча "Монако" - "Бенфика"

В прошлый раз поступок Трубина вызвал переполох в России. Скандал дошел до Госдумы РФ, где заявили, что Анатолия выгнали бы из сборной, если бы он поступил иначе.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины вместе с Трубиным играла в первой группе дивизиона B Лиги наций с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. 23-летний Анатолий сыграл во всех шести поединках ЛН за Украину, пропустив 8 мячей.